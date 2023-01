GF Vip | scontro di fuoco tra Dana e Nicole | le frasi mai andate in onda

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 16 gennaio 2023)Saber eMurgia hanno avuto unopiuttosto acceso nella notte all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Le due donne non sono maitroppo d'accordo e stanotte ne hanno approfittato per rivangare faccende accadute nei giorni scorsi. In particolar modo, infatti, la Murgia si stava sfogando con Edoardo Tavassi su alcune cose accadute in questi giorni eha ascoltato in silenzio.ha detto di essere stata pesantemente attaccata e di non aver vissuto affatto bene quanto accaduto. La cosa che ha innervosito di più la donna, però, è stato il fatto che in puntata sia stato mostrato solo il 10%. Da quel momento, allora, è intervenuta anche, la quale ci ha tenuto a rimarcare alcuni punti. Da lì in poi è nata una discussione molto ...