GF Vip | le anticipazioni di stasera | arriva un importante verdetto

(Di lunedì 16 gennaio 2023), lunedì 16 gennaio, in prima serata su Canale 5 ventottesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini Dopo il periodo di assenza dalla Casa a causa di problemi di salute, Antonino Spinalbese, è rientrato nel gioco ed è stato accolto benissimo da tutti i “vipponi” che non gli hanno fatto mancare gesti affettuosi di bentornato. L’assenza di Antonino ha permesso a Oriana Marzoli di avvicinarsi molto a Daniele Dal Moro. La bella concorrente, però, non è l’unica ad aver puntato Daniele: anche Nicole Murgia è pronta a giocarsi le sue carte e non sono mancate le scintille. Se da un lato si profila un vero e proprio triangolo amoroso, dall’altro la coppia di “Gf Vip 7” formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continua ad alternare a momenti di armonia forti discussioni ...