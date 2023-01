GF Vip | alla fine è successo davvero A letto insieme | il momento della verità

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Si prendono e si lasciano. Nonostante la loro evidente e reciproca attrazione, sono ancora diffidenti per il fatto che comunque sono al GF Vip 7 e soprattutto perché Oriana Marzoli ha parallelamente mostrato un interesse pure per Luca Onestini. Dopo pianti e liti, Daniele Dal Moro si è dichiarato e via sotto le coperte. Già si erano baciati inaspettatamente sotto le coperte dopo la 27esima puntata del GF Vip 7, dopo che lei era stata gentilmente accompagnata fuori dstanza dadi Luca Onestini, dallo stesso. Da lì Oriana Marzoli è gettata tra le braccia di Daniele Dal Moro, che l’aveva da sempre intrigata. Ora, la dichiarazione. GF Vip, Daniele e Oriana a: cosa è“Se sto con te è perché mi va di farlo, ma non significa che mi fido o che mi piace come ti ...