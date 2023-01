Gf Vip 7 | Oriana Marzoli smaschera il doppio gioco di Wilma Goich | “A me aveva detto che…”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La “cotta” diper Daniele Dal Moro è ormai sotto agli occhi di tutti i telespettatori. Ogni qualvolta una Vippona ha provato ad avvicinarsi al bel tronista, la cantante ha tirato fuori gli artigli. Basti pensare a come le ha sonoramente “cantate” a Dana Saber quando si è tolta il reggiseno mentre stavano insieme sotto le coperte. Negli ultimi giorni il Vippone si è avvicinato a. I due hanno avuto degli “incontri del terzo tipo” sotto le lenzuola e in tanti, sul web stavano attendendo la reazione dellaperò in un primo momento si è mostrata quasi un’alleata della modella venezuelana. L’ex moglie di Edoardo Vianello le ha anchedi essere totalmente dalla sua parte: Io credo che tu gli interessassi. Io penso che tu interessi ...

Fanpage.it

... Antonino Spinalbese torna nella casa del Grande Fratelloma i concorrenti storcono il muso. ... In effetti Spinalbese fu già al centro delle critiche per aver parlato conMarzoli , a suo ......triangolo che sta vedendo protagonisti, Daniele e Luca. Il rientro di Spinalbese Nel corso della puntata ci saranno tanti altri temi da trattare: dal ritorno nella casa del Grande Fratello... Oriana e Daniele chiusi nell'armadio e poi a letto insieme, il modello: Tra noi non c'è niente Wilma Goich sembra aver fornito versioni differenti alla venezuelana e a Nicole Murgia in merito alla relazione di Oriana Marzoli e Daniele ...In Cortiletto, diverse persone commentano la discussione fra Dana e Nicole, esprimendo il loro pensiero sulla modella ...