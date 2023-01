Gf Vip 7 | Oriana Marzoli punzecchiata per i flirt nella Casa sbotta | “Se io faccio così sono una zocc*la | invece Antonino Spinalbese…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 16 gennaio 2023)è una delle protagoniste indiscusse del Gf Vip 7. La ragazza continua a far discutere per il suo carattere peperino, nonché per iche ha avuto (e continua ad avere) all’interno della. Sentendosi continuamente attaccata per il suo comportamento,ta improvvisamente. Come riportato anche da Biccy.it, la ragazza ha messo a confronto il suo atteggiamento con quello diSpinalbese: Mi stanno attaccando perché ho avuto ilcon, poi miavvicinata a Luca e ora con Daniele.ha fatto la stessa cosa e pure di peggio. Ci ha provato con te (Giaele), ci ha provato con Ginevra, ha fatto con me e dopo è tornato da Ginevra. Quindi lui fa una ...