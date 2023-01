GF Vip 7 | Luca Onestini | la battuta a Sarah Altobello durante la prova fitting

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 16 gennaio 2023)il consueto fit-check pre puntata,scherza con: “Ti si vede un capezzolo” L’appuntamento del lunedì con il Grande Fratello Vip è alle porte e i concorrenti si preparano ad affrontare un nuovo live show condotto da Alfonso Signorini. Tra prove look e, anchedecide di fare un fit-check e di indossare l’abito che le sue stylist le hanno fatto recapitare in occasione della serata. L’abito in questione è un long dress semi trasparente che laavrebbe scelto di indossare con intimo color nude e senza reggiseno. Le amiche e Vip presenti in camera elargiscono consigli e suggerimenti sottolineando la bellezza dell’abito e convincendoad indossarlo ...