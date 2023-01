GF Vip 7 | la voce sul rientro di Antonino | avrebbe chiesto il triplo del suo cachet

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Come gli appassionati del Grande Fratello Vip ricordano perfettamente,Spinalbese aveva lasciato la casa di Cinecittà dopo un malore avvertito a Capodanno. In quell’occasione, il parrucchiere si era recato in ospedale per i dovuti accertamenti e pare che i medici gli abbiano dato una cura da seguire nel massimo riposo possibile. Ripreso dal malore, gli autori hanno atteso molto prima di farlo rientrare e ora qualcuno ipotizza che dietro quel ritardo ci sia stata una richiesta piuttosto clamorosa. Grande Fratello Vip 7: il retroscena suDa qualche ore a questa parteSpinalbese è rientrato in gioco a tutti gli effetti. Il malore è ormai alle spalle, ma in questi giorni dovrà continuare a seguire una cura suggerita dai medici. D’altronde con il pancreas non si scherza e il parrucchiere ha già avuto diversi ...