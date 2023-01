GF Vip 7 | diretta ventottesima puntata – Chi sarà eliminata tra Dana | Nicole e Nikita?

(Di lunedì 16 gennaio 2023) GF Vip 7 (Foto US Endemol Shine) Grande Fratello Vip arriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 7: laminuto per minuto della21.45: Breve anteprima. GF Vip 7: anticipazionidi lunedì 16 gennaio 2023 Insu Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce ladel GF Vip 7. Con lui in studio le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, con Giulia Salemi in postazione social. Dopo il periodo di ...

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Stasera, insu Canale 5 , ci aspetta la ventottesima puntata del Grande Fratello. Nella puntata di questa sera , ci sarà una nuova eliminazione . In sfida al televoto: Dana Saber e Nicole Murgia e ......puntata In questa sede ci occuperemo del concorrente che rischia di essere eliminato dalla Casa del Grande Fratelloproprio nel corso della puntata che andrà in onda stasera in... Grande Fratello Vip 7, nuovi eliminazioni e vecchi preferiti: anticipazioni della diretta di stasera «Ero in ospedale che stavo aspettando per entrare, saranno state più o meno le 8,15, poi ho visto arrivare tutti i carabinieri mascherati, incappucciati e ci hanno bloccato ...In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce la ventottesima puntata del GF Vip 7. Con lui in studio le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, con Giulia Salem ...