Gf Vip 7 | Dana Saber mette in dubbio gli Incorvassi | “Più di un’amicizia non c’è niente | lei fa il personaggio da bambina dolce e carina ma…”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In attesa della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda questa sera come di consueto su Canale 5, i Vipponi si scambiano qualche confidenza. Nelle scorse ore,e Nikita Pelizon, al televoto insieme a Nicole Murgia, hanno parlato degli. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia appaiono sempre più affiatati che mai, i due ormai non si nascondono più e si scambiano effusioni sotto le coperte. La modella triestina crede che i due siano ormai belli cotti: Secondo me è vera, gli piace, Ogni tanto ho la sensazione. Edo ha gli occhietti belli cotti. Lei penso anche. Lei qualsiasi cosa fa lui, qualsiasi movimento, qualsiasi lei è… sì. Che faccia che fai! Non è dello stesso parere. Secondo la modella di origini marocchine fra i due c’è solo amicizia: Penso ...