Gestione casi COVID a scuola | scarica documento modalità di gestione da divulgare a personale e famiglie

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il Ministero della Salute ha aggiornato, attraverso le sue Circolari, ledideiconfermati da-19. Si comunicano a tutta la Comunità scolastica le nuove disposizioni. In allegato la bozza di comunicazione da pubblicare a firma del … Nell’ area “Circolari e documenti utili per i Dirigenti” su OrizzontePLUS, il L'articolo .

Unito

Scendendo nei dettagli dei singoliche ho portato: 1. Si è parlato del riscaldamento di via ... Metteremo alla prova sui fatti questa nuova, senza però dimenticare un grande fatto: MM può ...... alle misure su tutela del suolo, delle acque e dell'aria, passando per le bonifiche e la...hanno determinato una situazione di grave instabilità e incertezza tra gli operatori e in molti... Ministero della Salute - Aggiornamento modalità di gestione dei casi ... Il servizio ferroviario al centro del dibattito. Majorino: valorizziamo i lavoratori. Moratti: serve una gara aperta anche alle società europee ...Ci sono NAS che hanno capacità hardware e sistemi operativi tali che possono sostituire diversi compiti altrimenti delegati a PC e Tablet, e altri invece più semplici che sono progettati per compiti s ...