Germania | nuova grana per il cancelliere Scholz | si dimette la ministra della Difesa

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Latedesca, la socialdemocratica Christine Lambrecht, si è dimessa. La decisione era stata annunciata tre giorni fa, ma il passo indietro arriva a Berlino dopo un mare di polemiche e in una settimana molto importante proprio per il settore. Il prossimo 20 gennaio si terrà, infatti, il vertice organizzato dagli americani con il Gruppo di contatto sull’Ucraina nella base di Ramstein. Ma prima si farà tappa a Berlino. Qui chi riceverà Loyd Austin, segretariodi Joe Biden? E con l’occasione si attende che proprio i tedeschi chiariscano se intendono inviare i panzer Leopard a Kiev. IlOlaf, da settimane bersaglio di forti attacchi, ha assicurato di voler annunciare «molto presto» il nuovo ministro. Scelta difficile per ...

