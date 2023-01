Germania | ambientalisti protestano contro la miniera di carbone | i poliziotti restano impantanati nel fango | VIDEO

Leggi su tpi

(Di lunedì 16 gennaio 2023), protesta degli: inelSono diventati virali iche mostrano itedeschinelmentre tentano di bloccare le proteste deglilal’allargamento delladidi Garzweiler, in. Le manifestazioni, che hanno visto la partecipazione dei residenti e degli attivisti del movimento ambientalista Fridays For Future, sono state interrotte proprio dalla polizia, intervenuta per sedare le proteste. Visualizza questo post su ...