Germania | a dicembre prezzi all' ingrosso +12 | 8% | il minimo da agosto 2021

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Berlino, 16 gen. - (Adnkronos/Dpa) - A2022 iall'dellasono aumentati del 12,8% su base annua, in netto calo dal 14,9% di novembre e con la crescita più bassa da. Lo rivelano i dati di Destatis che mostrano una crescita deiall'dei prodotti petroliferi del 22,8%, aumento che rappresenta l'impatto più forte sull'inflazione. Su base mensile, iall'sono diminuiti dell'1,6%, il calo congiunturale più netto dal2008. Nel 2022, l'inflazione deiall'è stata in media del 18,8%, praticamente doppia rispetto al +9,8% registrato nel, ha riferito Destatis.

i prezzi di vendita all'ingrosso tedeschi sono scesi dell'1,6% rispetto al mese precedente e sono aumentati del 12,8% su base annua, secondo l'ufficio di statistica Destatis.