Gerard Piqué vs Shakira | lui guida una Twingo | lei mostra la strega all' ex suocera

(Di lunedì 16 gennaio 2023)e Piquè in tribunale per la custodia dei figli LE IMMAGINI DELLA SERATA Lisa Marie Presley, l'ultima apparizione ai Golden Globe 2023 LE IMMAGINI Lisa Marie Presley, tra papà Elvis e la musica ...

Sky Tg24

Essere lasciata e tradita per una 22enne è stato un colpo duro per Shakira che nel brano dice di valere 'il doppio di 22' e consiglia a'molta palestra, ma fai lavorare anche un po' il cervello'...Sta facendo scalpore la polemica a distanza tra Shakira e l'ex maritoche ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. La cantante è tornata al centro delle polemiche con la pubblicazione di #Music Sessions 53, la canzone "dedicata" all'ormai ex ... Shakira si trasferisce a Miami con i figli e cerca una babysitter