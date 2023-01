Agenzia ANSA

...fiducia che stiamo vedendo ci dicono che in Europaevitare una grave recessione e avere un breve periodo di contrazione". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo, ...Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: 'Nonche condividere la decisione dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto e delle istituzioni ... sono passato da, poi Conte 1 e ... Gentiloni, in Ue possiamo evitare una grave recessione - Ultima Ora "Le cifre, i numeri, gli indicatori sulla fiducia che stiamo vedendo ci dicono che in Europa possiamo evitare una grave recessione e avere un breve periodo di contrazione". (ANSA) ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...