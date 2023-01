Genova | morto 14enne rimasto incastrato in un ponte con la canoa

(Di lunedì 16 gennaio 2023) E'il ragazzino di 14 anni ricoverato in condizioni disperate nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Gaslini didopo esseresott'acqua mentre discendeva inil fiume Entella con un altro giovane venerdì scorso a Chiavari. "Le sue condizioni - spiega in una nota la direzione dell'istituto pediatrico genovese - erano apparse da subito gravissime. Il personale che si è preso cura del ragazzino e la direzione tutta - prosegue la nota del Gaslini - esprimono il massimo cordoglio per la perdita di questa giovanissima vita. Enorme riconoscenza va alla famiglia che ha espresso il forte desiderio che il ragazzo potesse donare i propri organi. Pertanto sono state attivate le procedure per effettuare gli espianti possibili". I due giovani, passando nei pressi di ...

Agenzia ANSA

Ha lottato per giorni, ma la situazione era ormai compromessa. E a nulla sono valsi gli sforzi dei medici. Nel tardo pomeriggio di oggi il cuore di Andrea Demattei , il 14enne di Sestri Levante ...A comunicarlo la direzione dell'ospedale Gaslini didove il ragazzo era stato trasportato in condizioni gravissime. Ecco la nota diffusa pochi minuti dopo le 19 'Con grande dolore la Direzione ... Canoista morto: Procura Genova apre fascicolo - Liguria Chiavari - Andrea non ce l'ha fatta. Il ragazzino di 14 anni ricoverato quattro giorni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova, dopo un'incidente in canoa, è morto. Lo ha comunicat ...È morto all’ospedale Gaslini di Genova Andrea Demattei, il 14enne di Sestri Levante che giovedì scorso aveva avuto un grave incidente in canoa mentre risaliva ...