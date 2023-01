Genoa | il Ferraris in silenzio per omaggiare lo storico rivale Vialli

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Minuto diper ricordareprima diVenezia: il rispetto del tifono per la bandiera della Sampdoria Rivali sì, ma mai nemici e di sicuro con grande rispetto. I tifosi delhanno rispettato il minuto diprima della partita con il Venezia per Gianluca, che a Genova aveva fatto le fortune della Sampdoria. Un bellissimo segno di rispetto della tifoseria del grifone, in un momento in cui la violenza del tifo è stata all’ordine del giorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

