Genoa | Gilardino | “Sono soddisfatto della gara | abbiamo saputo soffrire e vincere”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Alberto, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa al terminesfida vinta contro il Venezia. “moltoperchèbattuto un avversario che ha valori, fisicità e qualità. Il Venezia ha fatto una buona, soprattutto nel primo tempo, e la classifica non rispecchia la loro reale forza. Noie leggere bene momenti e situazioni”. Il tecnico ha poi continuato: “Coda è riuscito a fare la differenza, era sul pezzo. Aramu? Mattia è quel classico giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero. Deve essere più concreto, è dai suoi piedi che devono passare le azioni più pericolose. Su Martinez invece, ho sempre detto che è un grande portiere. Ad ogni modo devo ...

