Gazzetta – Calciomercato | i migliori giocatori svincolati o in scadenza di contratto

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) 2023-01-16 18:46:41 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Già guardando ai portieri, l’elenco dei calciatori che si libereranno a giugno propone un paio di profili interessanti. Il 34enne svizzero Sommer è in uscita dal Monchengladbach: il Bayern lo ha puntato per sostituire l’infortunato Neuer ma dal Borussia hanno fatto sapere che a gennaio non si muove per meno di 7-8 milioni. Ci sarebbe pure De Gea, incon lo United, però lo spagnolo ha annunciato di voler chiudere la carriera con i Red Devils. A meno di clamorosi cambi di rotta, sarà rinnovo tra le parti. Da Bergamo, nel frattempo, risulta che presto finirà l’avventura all’Atalanta di Sportiello, obiettivo del Milan che deve trovare un vice-Maignan. Occhio pure a Safonov, 23enne del Krasnodar, che vanta già otto presenze con la nazionale russa. Vai alla fonte di questo ...