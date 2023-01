Gavi | il Golden Boy che mette in ginocchio il Real Madrid

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Classe 2004 eBoy del 2022,ha messo inilnella Supercoppa vinta dal Barcellona Classe 2004 eBoy del 2022,ha messo inilnella Supercoppa vinta dal Barcellona. Luis Enrique ne aveva anticipato il percorso facendolo esordire giovanissimo con la Spagna, prima ancora che lo facesse con i bluagrana. A distanza di un anno il centrocampista ha raccolto un premio importantissimo internazionale e nella notte più importante e sentita da tifosi e società è stato decisivo con un gol e due assist. Il Barcellona ha trovato un nuovo asso in mezzo al campo. Da Xavi a, questione di una lettera ma il destino sembra essere comune per un filo ...

