Agenzia ANSA

Il prezzo delad Amsterdam a 55, 4 euro al megawattora in calo di oltre il 14%. Dall'inizio dell'anno la flessione è di oltre il 27 per cento. A contribuire all'andamento l'aumento dei flussi di Gnl ...Inoltre, la società ha ufficializzato un'importante scoperta dinel pozzo esplorativo Nargis - ... Borsa di Milano oggi 16 gennaio aggiornamento 18.00: Il Ftse Mibpositivo Il Ftse Mib sale ... Gas: chiude in calo a 55 euro, da inizio anno -27% - Economia Corre anche Banco Bpm, giu' Iveco (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 gen - Le Borse europee hanno consolidato i guadagni registrati a ...Il prezzo del gas chiude ad Amsterdam a 55, 4 euro al megawattora in calo di oltre il 14%. Dall'inizio dell'anno la flessione è di oltre il 27 per cento. (ANSA) ...