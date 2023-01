Agenzia ANSA

di seduta in calo per il. Ad Amsterdam le quotazioni sono scese fino a 62,7 euro al megawattora, con una flessione del 2,7%, ai livelli di gennaio 2022. Il prezzo ha poi ridotto il calo ...Intanto, il Cane a sei zampe ha comunicato una nuova scoperta dinel pozzo esplorativo Nargis - 1, nella concessione 'Nargis Offshore Area', nel Mar Mediterraneo orientale, al largo dell'Egitto. Gas: avvio di seduta in calo a 62,7 euro al megawattora - Economia Oggi Wall Street chiusa per festivita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 gen - Le Borse europee vanno verso un avvio leggermente in rialzo, sulla scia del progresso registrato nella scorsa s ...Settimana densa di dati macro, quella che si apre e che precede le decisioni della Fed sui tassi. Gli economisti restano divisi: in Europa sarà recessione o no Euro ancora in rialzo sul dollaro. Stor ...