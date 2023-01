Gareth Bale | offuscato

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Forse il gol diche bisogna guardare, per comprendere, è quello in cui non è lui il vero protagonista. Gol suo e pesantissimo, in una finale di Champions League, ma soprattutto casuale. Nell’immaginario i migliori campioni si muovono con intenzione e la fortuna, se li aiuta, l’hanno meritata. Lui invece, quella notte della primavera 2018, aveva perso l’attributo di campione nella pienezza del termine: da mesi, da anni, era stato ridimensionato. Il calcio l’aveva marchiato come una specie di beneficiario dei prezzi gonfi della contemporaneità. Quando carica il tiro, sembra una velleità o un entusiasmo ingenuo. La gara è in bilico, mancano almeno dieci minuti e un gol di vantaggio sul Liverpool è nulla.calcia da 25 metri, defilato: è probabile che se lo consenta perché il 2-1 del Real l’ha segnato lui ed è stato un ...