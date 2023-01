Gal Cilento Regeneratio | al via due bandi De Marco | Altre risorse per lo sviluppo di idee imprenditoriali

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Al via a partire da mercoledì 18 gennaio 2023 l’apertura delle adesioni aiper due misure da parte del Gal. Si tratta della misura 6.2.1 e della 16.1 azione 2. La prima fa riferimento all’aiuto all’avviamento di impresa per attività extra agricole nelle zone rurali, mentre la seconda è relativa al sostegno per la costituzione e il funzionamento di gruppi operativi dei Progetti Operativi di Innovazione (POI) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 410.000 euro, per un totale di otto progetti finanziabili. Tali fondi costituisconofinanziarie aggiuntive alla Strategie diLocale dei GAL. Sarà possibile aderire aifino al 3 marzo 2023 alle ore 12.00. Gli stessi saranno ...