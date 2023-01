(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il Napoli, dopo la goleada contro la Juventus battuta al Maradona per 5-1, è concentrato sul prosieguo della stagione. Nel mirino ci sono la partita di Coppa Italia contro la Cremonese e poi il derby di campionato contro la Salernitana. La società intanto è attenta alle dinamiche di mercato cercando di capire come migliorare la rosa a disposizione della squadra di Spalletti. Giuntoli èmolto attento al percorso di crescita dei talenti cresciuti nel settore giovanile. Tra questi c’è l’attaccante Giuseppe. L’ex bomber della Primavera (20 reti nello scorso campionato Primavera 1, ndr) ha disputato la prima parte di stagione al Como, in prestito inB. Poco però lo spazio trovato: fin quiha collezionato solo 4 presenze per un totale di 73 minuti giocati, riuscendo comunque a trovare un ...

Napoli, idea prestito al Cittadella Gli ultimi aggiornamenti sul disono stati riportati dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio: Il Como oggi annuncerà Da Cunha, attaccante francese arrivato a titolo definitvo dal Nizza, e saluterà Giuseppe come riporta il sito del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Futuro Ambrosino, possibile trasferimento a un altro club di Serie B: spunta anche un'ipotesi a sorpresa Un solo gol in appena quattro presenze, l'esperienza di Giuseppe Ambrosino in prestito al Como non è stata come il giovane attaccante azzurro aveva sperato... La prima parte di stagione non è stata come lui si aspettava ed è per questo che cercherà di cambiare destinazione.