Fuori dal Coro | domani su Rete4 la cattura di Matteo Messina Denaro | i carburanti ed altri sevizi

(Di lunedì 16 gennaio 2023)sera, martedì 17 gennaio, nel nuovo appuntamento con “dal” – in onda in prima serata su Retequattro – Mario Giordano dedicherà ampio spazio alladel boss mafioso, con un reportage da Palermo per raccontare la vittoria dello Stato sulla criminalità organizzata. Nel corso della serata, focus sulla riforma della Giustizia – la cosiddetta legge Cartabia – per cui dal 1° gennaio i reati minori vengono perseguiti solo se viene presentata un’apposita querela. Sul fronte economico, spazio a un’inchiesta sull’evasione fiscale nella distribuzione dei. Ed ancora, una pagina dedicata alla situazione nei pronto soccorso italiani che, in mancanza di personale medico interno, sono costretti a richiedere alle ...

Corriere Milano

Quasi tre casi su quattro hanno prodotto prove che puntano al didell'organizzazione della ... Negli anni (il DBIR è un appuntamento annuale2008), e in particolare2011, si è notato l'...... guerra e una pandemia da cui stiamo venendo', ammette lo stesso Amadeus , a margine degli ... quarta edizione consecutiva diretta da Amadeus , in programma7 all'11 febbraio. Da Grignani a Mr. Milano, il branco lo aggredisce fuori dal centro commerciale: giovane nordafricano preso a calci e pugni davanti ai clienti Un'iniziativa della Consulta per le persone in difficoltà in collaborazione con il Master in giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università di Torino e il patrocinio di Ordine dei giornalisti del Piemont ...ROMA – Sarà Maccio Capatonda lo special guest della terza stagione di ‘LOL: Chi ride è fuori’, il comedy show Original dei record prodotto in Italia disponibile in esclusiva dal 9 marzo su Prime Video ...