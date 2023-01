“Fu licenziata perché transessuale” | il giudice condanna la scuola di Roma a rimborsare la professoressa | “Una sentenza storica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Giustizia è fatta”. A urlare di gioia per ladeldel lavoro, Paola Giovene Di Girasole, del tribunale di, è Giovanna Cristina Vivinetto, 25 anni,il 14 ottobre del 2019 dal liceo scientifico paritario “Kennedy” della capitale. Ora, dopo quasi quattro anni di sofferenza e di tribolazione, unadello Stato dice che quel licenziamento era legato a motivi di discriminazione sessuale, annulla il recesso elalaper i mesi in cui non ha potuto svolgere il servizio. Stiamo parlando di circa 10mila euro. Un provvedimento che l’avvocato Silvia Claroni a ilfattoquotidiano.it definisce ...