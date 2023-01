Frecciarossa Final Eight 2023 | EA7 Emporio Armani Milano prima | la Germani Brescia ottava qualificata Ecco il tabellone con gli accoppiamenti

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’ultima giornata del girone di andata della Serie A UnipolSai ha definito il quadro delle partecipanti alladi Coppa Italia in programma al PalaAlpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio qualificando all’ottavo posto la. L’EA7, grazie al successo sulla Bertram Yachts Tortona che chiude al terzo posto mentre la Virtus Segafredo Bologna è seconda e sfiderà nuovamente nei quarti l’Umana Reyer Venezia che, sconfitta al fotofinish alla Segafredo Arena, chiude settima. Per quanto riguarda le altre posizioni, la Carpegna Prosciutto Pesaro è quarta, l’Openjobmetis Varese quinta e la Dolomiti Energia Trento è sesta. Questo ildella ...

