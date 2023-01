Frasi per le amiche speciali | le migliori compagne di viaggio della vita

Leggi su dilei

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ci sono persone uniche, in grado di capirti con un semplice sguardo o di tenderti la mano in un momento difficile: sono le, quelle che si contano sulle dita di una mano. Averle nella propriaè una fortuna perché sono una certezza. Perché ti regalano la consapevolezza che, qualsiasi cosa accada, loro ci saranno per tenderti la mano. Sono proprio come un porto sicuro durante una tempesta: è lì che la barca attraccca per trovare protezione. Lo stesso sono loro, perché sono le persone alle quali fare riferimento quando si vive un momento difficile, ma anche quelle che ci viene voglia di chiamare quando si è felici. Sono delle vere e proprie partner in crime, complici in ogni istante importante e capaci di essere le spalle per ogni idea che possa passare per la mente. Leper le ...