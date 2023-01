La Gazzetta dello Sport

Brutte notizie per Giovanni. Il 21enne azzurro specialista delle gare veloci, caduto nel corso del superG di venerdì a ... Per luifinita. In Finlandia Il dottor Andrea Panzeri, ...... e questo porta ad affrontare dei rischi che bisogna prendere in considerazione - ha detto... Sono triste perché non ho raggiunto quello che mi ero prefissato per questae perché dovrò ... Franzoni stagione finita: si opera ai flessori della coscia destra E' finita in anticipo la stagione agonistica dell'azzurro dello sci Giovanni Franzoni, caduto nel superG di Wengen. La Commissione medica della Fisi, dopo esami accurati, ha accertato che l'incidente ...