Francesco Totti | Pupo confessa | ' Sono preoccupato per lui' Ecco cosa è successo

TGCOM

Pupo ha confessato di essere preoccupato per. L'ex capitano della Roma è finito sotto la lente di ingrandimento della Banca d'Italia per ingenti movimenti di denaro, con operazioni connesse anche ai casinò di Montecarlo, Londra ...Prima di loro ha fatto storia l'amore nato sui campi die Noemi Bocchi. La neocoppia più chiacchierata del 2021 si sarebbe conosciuta proprio con la pala in mano tra un match e l'... Noemi Bocchi e la nuova vita da wag: negli Emirati con Francesco Totti e le mogli degli ex calciatori Mario Caucci ha rilasciato delle dichiarazioni a Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti su La7. Di seguito le sue dichiarazioni su Totti e l’ex compagna Noemi Bocchi. “Ho deciso di parlare perché ...(LaPresse) «È una donna molto furba, che sa esattamente cosa vuole». A parlare così è l'imprenditore Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, l'attuale compagna di Francesco Totti. Ospite di Massimo G ...