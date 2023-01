FQChart | stabile Fratelli d’Italia | M5s secondo partito Arretrano Verdi-Sinistra italiana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023)è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 9/1 al 15/1/2023 La primadel 2023 non si discosta molto dall’ultima dell’anno vecchio, ma quasi fotografa lo stato d’animo degli italiani rispetto agli eventi politici di questi giorni., nonostante una propaganda televisiva decisamente a favore della sua leader, rimane piuttostoal 29,5% (ma per Swg e Tecnè è al 31%). Resta da capire se la sua curva di crescita ha raggiunto il massimo e quanto le incertezze del governo (vedi vicenda accise benzina) potranno o meno fermare tale crescita. Chi invece sembra ...