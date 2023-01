FOTO Camila Giorgi da sballo | camicetta da notte trasparente | minigonna e scollatura ampia a Melbourne…

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nelladi martedì 17 gennaio, all’1.00 in Italia,farà il suo debutto agli Australian Open 2023 contro la veterana russa Anastasia Pavlyuchenkova, attuale n.64 del ranking WTA, ma capace di spingersi sino alla posizione n.11 nel 2021. Nonostante entrambe abbiano già superato le 30 primavere, sinora non si sono mai affrontate in carriera. In realtà avrebbero dovuto farlo a Madrid nel 2016, ma in quella circostanza l’azzurra diede forfait e la sua avversaria avanzò per walkover. La classe 1991 marchigiana torna in campo dopo una lunghissima assenza: la sua ultima apparizione risale infatti agli US Open 2022, quando fu eliminata dalla statunitense Madison Keys per 4-6, 7-5, 6-7 al 2° turno. Da allora una lunga serie di problemi fisici, con l’inevitabile crollo in classifica sino alla posizione n.70. Per questo a ...