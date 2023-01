Fosca Innocenti 2 | Seconda Puntata | Cosimo Geloso Di Fosca!

Mediaset Infinity

...Big in gara e le loro canzoni LE FOTO 'Amici 22' le emozioni della sedicesima puntata IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 'C'è posta per te' con Luca Argentero e Charles Leclerc SU CANALE 5 '...... ha decretato il successo della prima puntata della terza edizione che è riuscita a superare il competitor di Canale5,2. Antonella Clerici confida dopo la puntata di venerdì scorso: '... Fosca Innocenti 2: Ep. 1 - Come la principessa Video Riparte ufficialmente la programmazione, prima della pausa sanremese, con due grandi conferme Rai. I primi due posti della classifica sono occupati dalla seconda stagione di Lolita Lobosco, con protag ...Antonella Clerici confessa in occasione della nuova edizione di The Voice Senior di avere avuto una paura che l’ha frenata per parecchio tempo e non l’ha fatta vivere serenamente Partita con successo ...