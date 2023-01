Forspoken | svelato il peso del gioco su PS5!

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nelle scorse ore, Square Enix hailche avràal lancio su PS5, una quantità di dati piuttosto corposa, bisogna ammettere, ed è uno di quei casi in cui il preload sarà d’aiuto Manca ormai poco al lancio di, la nuova IP di Square Enix sviluppata da Luminous Productions che arriverà su PC e PS5 (in esclusiva console) il prossimo 24 gennaio. Ve ne abbiamo parlato in una tiepida anteprima basata su una demo che ha frenato gli animi di molti, che trovate cliccando qui, marimane comunque uno dei titoli che attendiamo di più in questo primo mese dell’anno videoludico (e solare). Quel che abbiamo potuto notare in sede di anteprima, comunque, è che ilsembra piuttosto vasto e costellato di piccoli incarichi secondari (il cui valore sarà da ...

Multiplayer.it

Insieme ai ragazzi di Digital Foundry, SONY, haun aspetto nuovo ed interessante ...II " Forbidden West God of War Ragnarock Final Fantasy XVI GhostWire Tokyo Jett Gran Turismo 7L'......301mila ricerche Sons of the Forest 224mila ricerche Baldur's Gate 3 206mila ricerche... Non solo vedremo infatti tante grandi produzioni in uscita, ma potrebbe perfino essereun ... Forspoken: peso del gioco su PS5 svelato, il preload sarà di aiuto Square Enix ha svelato il peso che avrà Forspoken al lancio su PS5, una quantità di dati piuttosto corposa, bisogna ...Il sito PowerPyx ha svelato in anticipo tutti i trofei di Forspoken, la nuova esclusiva console PS5 in uscita il 24 gennaio 2023.