Formula 1 | Ferrari | c’è la firma | rivoluzione totale

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 16 gennaio 2023)1, enormi novità in casa: c’è la, pronta laa 360°. Le ultimissime che infiammano i tifosi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In vista del mondiale 2023, lasta cercando di capire quelle che possono essere le mosse migliori per ritornare ad essere l’indiscussa e fiera scuderia Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.