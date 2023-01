Formazioni ufficiali Genoa-Venezia | le scelte dei due allenatori

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Alle 18.45 scenderanno in campoVenzia. Ecco ledai tecnici per la sfida di Serie B Ecco ledi(4-3-3): Martinez; Hefti, Dragusin, Bani, Criscito; Strootman, Frendrup, Jagiello; Aramu, Albert, Puscas. All. Gilardino(3-4-1-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Ceccaroni; Zampano, Busio, Tessmann, Haps; Cringoj; Pohjanpalo, Pierini. All. Soncin L'articolo proviene da Calcio News 24.

