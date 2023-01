Formazioni Ufficiali Empoli-Sampdoria | Caputo e Lammers dall’Inizio | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 16 gennaio 2023)è uno scontro decisivo tra due squadre che hanno tutto da giocare nella 18esima giornata di Serie A. I padroni di casa hanno una buona opportunità per mettere un piede fuori dalla zona retrocessione, mentre i blucerchiati hanno l’opportunità di allontanarsi dai bassifondi della classifica. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20.45. Entrambe le squadre hanno fatto delle mosse sul mercato invernale, conche ritorna adche va allavia Atalanta. Questi cambiamenti potrebbero essere ciò che serve per far crescere le due squadre. La tensione è palpabile, come se i giocatori fossero dei gladiatori che si preparano a scontrarsi in un duello all’ultimo respiro. Lesono state ...