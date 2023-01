Focus Neve le zone e le quote per i prossimi giorni

Focus

CONTINUA A LEGGEREal nord: ecco le città coinvolte nella giornata di domani Domani Martedì 17 Gennaio attesaa bassa quota su Asti, Cuneo, Alessandria, Verbania e Vercelli (con ...Tornano nubi e qualche precipitazione sul nord Italia, poi arrivano freddo e. Di seguito, vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia conin particolare per la città di ... Tempeste di neve e riscaldamento globale it: da domani pioggia e neve, possibile anche in .... Gli effetti potrebbero essere importanti e pesanti per molte regioni. Dopo un lunedì con piogge in arrivo al Nordest e subito presenti sulle regio ...Meteo - Neve fino a quote pianeggianti in Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto e fino a quote collinari su Liguria, Emilia Romagna e Friuli ...