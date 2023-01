Flavio Montrucchio | “Vi rivelo il mio Primo Appuntamento” | la diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nuovo ristorante, nuovo staff e nuovo look perconduttore di “”, in onda ogni martedì in prima serata su Real Time.accompagnerà i single alla ricerca dell’anima gemella alla sua quinta edizione. Il conduttore è ospite della prima puntata del 2023 del talk Programma, condotto da. In streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FQMagazine martedì 17 gennaio dalle ore 17. Lasciata a casa la storica giacca rossa e indossato un completo tutto nuovo,ha aperto le danze di questa nuova avventura guidando e consigliando le coppie, grazie ad una maggiore interazione con i suoi ospiti e un più diretto coinvolgimento durante le ...