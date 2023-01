Fiumicino | incendio in appartamento | notte di fuoco e di paura a Focene

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Incendio a Cerveteri. Alle ore 20 i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti a Cerveteri, in via Manicai 88, al primo piano, per un incendio. I vigili del fuoco sono giunti sul posto con la 26A, l'autoscala AS13 da Ostia ed il carro autoprotettori per le bombole d'ossigeno ausiliarie. I pompieri hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento e grazie alla rapidità di esecuzione il fuoco non si è propagato al resto dello stabile. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto erano anche presenti i Carabinieri. Era presente anche il personale sanitario del 118.