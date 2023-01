LA NAZIONE

Rinviati a giudizio i legali rappresentanti delle due ditte incaricate dei lavori, e il geometra direttore del cantiere. Il processo si aprirà il prossimo 13 ...Per il 23enne massese dell'AtleticaMarathon, il passo avanti è netto: undici centesimi ... Nel triplo 16,38 di Simone Biasutti (Gialle). Firenze, fiamme all'Unicoop di Ponte a Greve: in 3 a processo per incendio colposo Rinviati a giudizio i legali rappresentanti delle due ditte incaricate dei lavori, e il geometra direttore del cantiere. Il processo si aprirà il prossimo 13 giugno ...Incendio del centro commerciale Unicoop di Ponte a Greve, a processo impresari e geometra. Spiegate le cause del rogo ...