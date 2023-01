Fiorentina | disastro Dodò | due ingenuità gli costano caro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Partitasa percontro la Roma, una doppiagliil rosso e un bel 4 in tutte le pagelle dei quotidiani sportivi Partitasa percontro la Roma, una doppiagliil rosso e un bel 4 in tutte le pagelle dei quotidiani sportivi. In 24? commette un doppio fallo su Zalewski e l’arbitro gli estrae il doppio giallo prima del rosso che lascia in dieci i viola. Un flop assoluto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Terracciano 5,5 Qualche impaccio sul primo gol di Dybala, in cui ci mette indubbiamente del suo. Più attento e preciso in altre circostanze. Dodò 4 Un. Due ... Roma-Fiorentina 2-0 pagelle. Fa tutto Dybala, nuova veste per Abraham. Disastro Dodò Serie A – Il Napoli schianta la Juventus e porta a +9 il vantaggio sul Milan secondo. Inter e Lazio reagiscono, Dybala guida la Roma contro la Fiorentina.La Roma ha battuto 2-0 la Fiorentina nella 18a giornata di Serie A. All'Olimpico è stata ancora una volta la serata di Paulo Dybala in una partita condizionata dall'espulsione al 24' di Dodò per somma ...