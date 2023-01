Fiorello “ruba” l’intervista esclusiva a Fabio Fazio | il principe Harry sceglie Viva Rai 2

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Hanno scherzato per diversi giornisulle interviste esclusive che nel programma di Rai 3 Che tempo che fa fanno incetta di ascolti. Il comico aveva promesso auna super, qualcosa che nessuno si sarebbe mai immaginato. E così nella prima puntata del 2023 di Che tempo che fa, abbiamo visto la superintervista di. Tanta ironia ma anche la voglia di stupire il pubblico con una sorpresa diversa dal solito., ha indossato una triste giacca da intervistatore, in pieno stile britannico e ha deciso di regalare questa chicca al pubblico di Che tempo che fa. E’ ila rivelare i motivi per i quali ha ...