FinX Fin5 è il motore elettrico fuoribordo privo di elica

Vehicle CuE

... ha recitato un ruolo importante una piccola start - up con sede in Normandia: si chiama, non ... i tecnici francesi hanno realizzato un piccolo motore fuoribordo a emissioni zero: denominato, ...... ha recitato un ruolo importante una piccola start - up con sede in Normandia: si chiama, non ... i tecnici francesi hanno realizzato un piccolo motore fuoribordo a emissioni zero: denominato, ... FinX Fin5: nuova propulsione nautica elettrica senza elica L’ultimo salone nautico del 2022 si è svolto a Parigi, dal 3 all’11 dicembre, nel “porto indoor” allestito a Porte de Versailles, dove sono state messe in mostra ...