Fine di un' era E' l' ora della nuova mafia Martelli dopo l' arresto di Messina Denaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tutti devono fare i conti con la cattura di Matteo. Anche il direttore de "L'Avanti", Claudio, che ha preso parte alla puntata di "Stasera Italia" in onda su Rete4 il 16 gennaio. Il direttore de "L'Avanti" ha messo in evidenza che siamo di fronte alladi un'era. Una sorta di passaggio del testimone dalla vecchia alla. Quella che si occupa prevalentemente di fare affari nel cyber-spazio. Secondo Claudiol'di Matteoè ladi un'era#StaseraItalia pic.twitter.com/SnMejmL5jH — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 16, 2023 "Vedo questa come ladi un'era, di una fase. Quella ...

Il Dubbio

...neppure loro cheavesse fatto, perché più che a pensare a Cosa nostra ormai pensava solo a sé stesso. Alla sua sopravvivenza, braccato come un lupo, sempre più solo. Sorte infame per uno che...... essendo stati conservati da Provenzano, avrebbe fatto infuriare Matteo Messina Denaro che nel frattempo, per lo Stato,diventato il ricercato numero uno di "Cosa Nostra". Ladell'... «L'era del “faldone” sta per tramontare entro la fine dell'anno i ... Tutti devono fare i conti con la cattura di Matteo Messina Denaro. Anche il direttore de "L'Avanti", Claudio Martelli, che ha preso ...Matteo Messina Denaro lo avevano avvistato in Venezuela, in Versilia, in Austria, ad Amsterdam, era dappertutto e da nessuna parte. Fino a qualche tempo fa, qualcuno lo dava anche per morto. Figlio di ...