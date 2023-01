Festival di Sanremo | i Pooh riuniti ospiti della prima serata L’annuncio di Amadeus da Fiorello a Viva Rai2 – Il video

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Isarannodeldi, il 7 febbraio. Ad annunciare la reunion dello storico gruppo è, in unmostrato da!. Sul palco anche Riccardo Fogli, per una performance che, come hanno spiegato gli stessi Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, proporrà le hitband e sarà anche «un omaggio a Stefano» D’Orazio, morto nel novembre 2020. «Sono felice ed emozionato – ha dettoda un hotel nel centro di Milano – perché qui ci sono loro, li ho invitati allapuntata. Iinsieme. Accettate il mio invito?». «Accettiamo», è stata ...

...christian music aldella Canzone Cristiana2023 La star londinese della Christian Music Noel Robinson sarà il super ospite della seconda edizione delCristian Music, ...I Pooh ospiti deldi2023 Clamoroso a. I Pooh saranno ospiti della prima serata del. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Amadeus, in un video mostrato da Fiorello a Viva ...Sanremo 2023, in un video mostrato da Fiorello a Viva Rai2! Amadeus annuncia che per la prima serata del Festival, il 7 febbraio, ci sarà la reunion dei Pooh. Sul palco salirà anche Riccardo Fogli, pe ...Chiara Ferragni è volata a Parigi per 24 ore e sui social ha rivelato anche il motivo: sta facendo dei “fitting speciali” ...