“Fermiamoci sull’autostrada” | dalla chat romanista la svolta sugli scontri di Arezzo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMartino Di Tosto, il tifoso della Roma ferito ed arrestato a seguito degli incidenti sull’A1 nello scontro con i tifosi del Napoli, è ritenuto dagli inquirenti uno degli ideatori degli. Lo riporta una nota ANSA. Per il Gip di, Martino Di Tosto,coinvolto neglitra tifosi in A1, appare dai messaggi sul suo cellulare “quantomeno uno degli ideatori delle modalità con cui i tifosi romani si sono incontrati scientemente coi tifosi del Napoli creando pericolo per l’ordine pubblico“. Questo è quello che scrive il giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza di convalida dell’arresto, stabilendo l’obbligo di dimora e firma. Di Tosto, che si era avvalso della facoltà di non rispondere nel processo per rito abbreviato, è l’unico dei tre tifosi romanisti arrestati ...