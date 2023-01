Femminicidio a Roma | donna uccisa dall’ex Oggi l' udienza di convalida per il killer

(Di lunedì 16 gennaio 2023)dal suo ex davanti al ristorante, con diverse diverse persone che lo hanno visto puntarle la pistola contro e poi spararle perché si rifiutava di accettare la fine della loro relazione. Martina Scialdone, avvocata di 35 anni, è la vittima dell'ultimo episodio di. Era una giovane legale che si occupava di separazioni e divorzi. L’assassino è invece Costantino Bonaiuti, un ingegnere di 61 anni, ex compagno della vittima: l'uomo dopo l'omicidio ha tentato la fuga ma è stato arrestato poco dopo dalla Polizia. Si terrà questa mattina a piazzale Clodio l’interrogatorio diper l'uomo. L’atto istruttorio davanti al gip è fissato per le ore 12.

Costantino Bonaiuti ha premuto il grilletto della sua pistola calibro 45 quando si trovava a pochi metri dalla vittima, in viale Amelia, a, poco distante dal ristorante Brado dove i due avevano ... "L'ho presa in braccio e l'ho portata davanti al ristorante, ma è morta. Sarei voluto morire io al posto suo". Sono le parole del 47 senzatetto che ha soccorso Martina Scialdone. "L'ho presa in bracci ...