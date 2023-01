Femminicidio a Roma | Bonaiuti non risponde al gip e resta in carcere

(Di lunedì 16 gennaio 2023) AGI - Il gip diha convalidato l'arresto di Costantino, l'uomo che venerdì ha ucciso l'avvocatessa Martina Scialdone di 35 anni, con cui aveva avuto una relazione. Il giudice, al termine dell'udienza di convalida, ha disposto la misura delper il 61enne. L'uomo si è avvalso della facoltà di nonre. Nei confronti dell'indagato la procura dicontesta l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili e abbietti motivi. "Se tutti avessero fatto il loro lavoro, i loro compito di cittadini, questa ragazza sarebbe ancora viva. La ragazza pare avesse chiesto aiuto: nessuno ha modo di riscontrare questa richiesta di aiuto, ma questo lo appureremo. In questa vicenda ci sono due vittime". Così l'avvocato Fabio Taglialatela, difensore di Costantino ...

